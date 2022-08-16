РФ обстреляла Днепропетровскую область: есть пострадавшие, перебиты газопроводы

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область. От российских ударов снова пострадали два района - Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской громады.

Ранены две женщины - 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район армия РФ накрыла огнем дважды. По мирной территории были 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Червоногригоровской громаде повреждены 9 частных домов, гаражи и автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

Перебит газопровод и линия электропередач. Без света две тысячи человек. На месте работают аварийные бригады.

Напомним, после полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, взрывы слышали в Запорожье и Харькове.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли пять из девяти районов города.

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