Обстріли Донецької області: росіяни вбили одного цивільного, ще двоє поранені

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили одного цивільного, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться в повідомленні. Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 734 людини, ще 1905 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.