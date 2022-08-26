Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили двух гражданских и ранили шестерых

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За вчера, 25 августа, оккупанты убили двух граждански и ранили шестерых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 764 человека, еще 1959 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.