Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили двух гражданских и ранили шестерых
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За вчера, 25 августа, оккупанты убили двух граждански и ранили шестерых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 764 человека, еще 1959 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 44,1 тысячи преступлений. Из них более 30 тысяч военных и 14 тысяч - против национальной безопасности.
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