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С начала вторжения Россия совершила в Украине более 40 тысяч преступлений, - Офис генпрокурора

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Пятница 26 августа 2022 06:50
С начала вторжения Россия совершила в Украине более 40 тысяч преступлений, - Офис генпрокурора Фото: Россия совершила в Украине более 40 тысяч преступлений (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 44,1 тысячи преступлений. Из них более 30 тысяч военных и 14 тысяч - против национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Так, с 24 февраля зарегистрировано 30 097 преступлений агрессии и военных преступлений. Говорится о:

  • нарушение законов и обычаев войны;
  • планировании, подготовке или развязывание и ведение агрессивной войны;
  • пропаганде войны.

Кроме этого, в ОГП зафиксировали 14 038 преступлений против национальной безопасности Украины, а именно:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность;
  • коллаборационная деятельность;
  • пособничество государству-агрессору;
  • диверсии.

К слову, в магистральных делам в отношении агрессии против Украины подозреваются 624 представители руководства РФ - министры, депутаты, военное командование, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России погибло 376 украинских детей. В то же время в результате действий оккупантов получили ранения 733 несовершеннолетних.

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