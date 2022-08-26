С начала вторжения Россия совершила в Украине более 40 тысяч преступлений, - Офис генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 44,1 тысячи преступлений. Из них более 30 тысяч военных и 14 тысяч - против национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.
Так, с 24 февраля зарегистрировано 30 097 преступлений агрессии и военных преступлений. Говорится о:
- нарушение законов и обычаев войны;
- планировании, подготовке или развязывание и ведение агрессивной войны;
- пропаганде войны.
Кроме этого, в ОГП зафиксировали 14 038 преступлений против национальной безопасности Украины, а именно:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность;
- коллаборационная деятельность;
- пособничество государству-агрессору;
- диверсии.
К слову, в магистральных делам в отношении агрессии против Украины подозреваются 624 представители руководства РФ - министры, депутаты, военное командование, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России погибло 376 украинских детей. В то же время в результате действий оккупантов получили ранения 733 несовершеннолетних.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.