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Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили двох цивільних і поранили шістьох

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Донецьк, П'ятниця 26 серпня 2022 08:43
Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили двох цивільних і поранили шістьох Фото: росіяни за добу вбили двох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За вчора, 25 серпня, окупанти вбили двох цивільних і поранили шістьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: в Сіверську і Зеленопіллі. Ще 6 осіб отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 764 людини, ще 1959 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні 44,1 тисячі злочинів. З них понад 30 тисяч військових і 14 тисяч - проти національної безпеки.

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Донецька область Російська Федерація
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