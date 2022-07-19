Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили мирного жителя Авдеевки

Оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погиб житель Авдеевки, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.