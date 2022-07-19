ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили мирного жителя Авдеевки

Новина українською →
Донецк, Вторник 19 июля 2022 08:36
Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили мирного жителя Авдеевки Фото: оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погиб житель Авдеевки, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Авдеевке. Еще 2 человека получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 626 человек, еще 1610 мирных граждан получили ранения. Цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области). Данная информация не соответствует действительности.

Как известно, противник продолжает пытаться продвинуться на Донецком и Славянском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область Российская Федерация
NEWS
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит