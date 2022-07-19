Обстрелы Донецкой области. Оккупанты убили мирного жителя Авдеевки
Оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погиб житель Авдеевки, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 18 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Авдеевке. Еще 2 человека получили ранения", - сообщил он.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 626 человек, еще 1610 мирных граждан получили ранения. Цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области). Данная информация не соответствует действительности.
Как известно, противник продолжает пытаться продвинуться на Донецком и Славянском направлениях.
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