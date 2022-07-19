Обстріли Донецької області. Окупанти вбили мирного жителя Авдіївки
Окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинув житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - повідомив він.
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 626 осіб, ще 1610 мирних громадян отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.
Як відомо, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.
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