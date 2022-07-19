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Обстріли Донецької області. Окупанти вбили мирного жителя Авдіївки

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Донецьк, Вівторок 19 липня 2022 08:36
Обстріли Донецької області. Окупанти вбили мирного жителя Авдіївки Фото: окупанти обстріляли населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинув житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 626 осіб, ще 1610 мирних громадян отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.

Як відомо, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.

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