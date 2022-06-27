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Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, восемь получили ранения

Фото: В Донецкой области от обстрелов погиб один человек (t.ne/informnapalm)
Автор: Константин Широкун

За 26 июня в результате российских обстрелов в Новолуганском убит один мирный житель. Еще восемь взрослых получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Также в настоящее время невозможно установить точное количество жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Генштабе сообщили, что оккупанты готовятся усилить наступление в районе Изюма, Славянска и Бахмута.

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