Обстрелы Донецкой области: один человек погиб, восемь получили ранения

За 26 июня в результате российских обстрелов в Новолуганском убит один мирный житель. Еще восемь взрослых получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Также в настоящее время невозможно установить точное количество жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в Генштабе сообщили, что оккупанты готовятся усилить наступление в районе Изюма, Славянска и Бахмута.
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