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Обстріли Донецької області: одна людина загинула, вісім отримали поранення

Фото: у Донецькій області від обстрілів загинула одна людина (t.ne/informnapalm)
Автор: Константин Широкун

За 26 червня в результаті російських обстрілів в Новолуганському убитий один мирний житель. Ще вісім дорослих отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВВА Павла Кириленка.

Також в даний час неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупанти готуються посилити наступ в районі Ізюма, Слов'янська та Бахмута.

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