Обстрелы на Донбассе. Оккупанты попали в детсад, ранена мирная жительница

Российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии несколько населенных пунктов на Донбассе. Снаряды попали в детсад и дома мирных жителей, среди гражданских есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Под обстрел оккупантов попал детский сад в Зеленополье. В Нацполиции отметили, что во время обстрела четверо детей вместе с воспитателями спрятались в подвале. После прекращения вражеского огня родители забрали детей.

Кроме того, в селе Николаевка под Волновахой снаряд попал в жилой дом. Ранение получила мирная жительница. О ее состоянии не сообщается.

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов населенных пунктов на Донбассе. Возбуждено уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: в результате оккупантов на Донбассе снаряд попал в детсад (t.me/UA_National_Police)