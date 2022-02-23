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Обстрелы на Донбассе. Оккупанты попали в детсад, ранена мирная жительница

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Донбасс, Среда 23 февраля 2022 19:00
Обстрелы на Донбассе. Оккупанты попали в детсад, ранена мирная жительница Фото: в результате оккупантов на Донбассе снаряд попал в детсад (t.me/UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии несколько населенных пунктов на Донбассе. Снаряды попали в детсад и дома мирных жителей, среди гражданских есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Под обстрел оккупантов попал детский сад в Зеленополье. В Нацполиции отметили, что во время обстрела четверо детей вместе с воспитателями спрятались в подвале. После прекращения вражеского огня родители забрали детей.

Кроме того, в селе Николаевка под Волновахой снаряд попал в жилой дом. Ранение получила мирная жительница. О ее состоянии не сообщается.

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов населенных пунктов на Донбассе. Возбуждено уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: в результате оккупантов на Донбассе снаряд попал в детсад (t.me/UA_National_Police)

Напомним, 17 февраля оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, снаряд попал в здание детсада, пострадали два человека.

Отметим, с 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась, с этой даты в регионе фиксируются десятки обстрелов, в результате которых гибнут украинские военные и мирные жители.

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