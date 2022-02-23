Обстріли на Донбасі. Окупанти потрапили в дитсадок, поранена мирна мешканка

Російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії кілька населених пунктів на Донбасі. Снаряди потрапили в дитсадок і будинки мирних жителів, серед цивільних є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Під обстріл окупантів потрапив дитячий садок у Зеленопіллі. У Нацполіції зазначили, що під час обстрілу четверо дітей разом з вихователями сховалися в підвалі. Після припинення ворожого вогню батьки забрали дітей.

Крім того, в селі Миколаївка під Волновахою снаряд влучив у житловий будинок. Поранення отримала мирна мешканка. Про її стан не повідомляється.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів населених пунктів на Донбасі. Порушено кримінальну справу за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: в результаті окупантів на Донбасі снаряд влучив у дитсадок (t.me/UA_National_Police)