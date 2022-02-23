Обстріли на Донбасі. Окупанти потрапили в дитсадок, поранена мирна мешканка
Російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії кілька населених пунктів на Донбасі. Снаряди потрапили в дитсадок і будинки мирних жителів, серед цивільних є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Під обстріл окупантів потрапив дитячий садок у Зеленопіллі. У Нацполіції зазначили, що під час обстрілу четверо дітей разом з вихователями сховалися в підвалі. Після припинення ворожого вогню батьки забрали дітей.
Крім того, в селі Миколаївка під Волновахою снаряд влучив у житловий будинок. Поранення отримала мирна мешканка. Про її стан не повідомляється.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів населених пунктів на Донбасі. Порушено кримінальну справу за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
Фото: в результаті окупантів на Донбасі снаряд влучив у дитсадок (t.me/UA_National_Police)
Нагадаємо, 17 лютого окупанти обстріляли Станицю Луганську, снаряд влучив у будівлю дитсадка, постраждали дві людини.
Зазначимо, з 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася, з цієї дати в регіоні фіксуються десятки обстрілів, в результаті яких гинуть українські військові та мирні жителі.