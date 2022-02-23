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Обстрелы на Донбассе: оккупанты 96 раз нарушили "тишину", применяли "Грады"

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов погиб военный, еще один получил ранение, пятеро травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Российские боевики совершили обстрелы из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМ-21 "Град", из артиллерии калибра 122 мм, противотанковых пушек МТ-12

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Потерь нет.

В частности, российские наемники совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем. Однако подчеркнул, что страна должна быть готова к агрессии.

Также президент Украины ответил, будет ли военное положение. Он назвал условие.

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