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Обстріли на Донбасі: окупанти 96 разів порушили "тишу", застосовували "Гради"

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Унаслідок обстрілів загинув військовий, ще один отримав поранення, п'ятеро травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Російські бойовики здійснили обстріли з танків, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМ-21 "Град", з артилерії калібру 122 мм, протитанкових гармат МТ-12

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння. Втрат немає.

Зокрема, російські найманці здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії.

Також президент України відповів, чи буде воєнний стан. Він назвав умову.

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