Обстрелы в Днепропетровской области: ранены женщина и двое детей
В Днепропетровской области россияне из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Ранены двое детей и их мама.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По его словам, оккупанты несколько раз прицельно ударили по Марьянскому.
"Целенаправленно уничтожали населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", - написал руководитель области.
Напомним, 31 мая российские военные обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района Днепропетровской области. К счастью, в результате артиллерийского удара никто не пострадал.
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