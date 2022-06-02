Обстрелы в Днепропетровской области: ранены женщина и двое детей

В Днепропетровской области россияне из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Ранены двое детей и их мама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, оккупанты несколько раз прицельно ударили по Марьянскому. "Целенаправленно уничтожали населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", - написал руководитель области.