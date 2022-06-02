Обстріли у Дніпропетровській області: поранені жінка і двоє дітей
У Дніпропетровській області росіяни з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Поранені двоє дітей і їхня мама.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резнічнка.
За його словами, окупанти кілька разів прицільно ударили по Мар‘янському.
"Цілеспрямовано нищили населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Виведений з ладу газопровід та електромережі", - написав керівник області.
Нагадаємо, 31 травня російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району Дніпропетровської області. На щастя, в результаті артилерійського удару ніхто не постраждав.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.