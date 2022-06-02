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Обстріли у Дніпропетровській області: поранені жінка і двоє дітей

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Україна, Четвер 02 червня 2022 22:56
Обстріли у Дніпропетровській області: поранені жінка і двоє дітей Фото: Валентин Резніченко (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Дніпропетровській області росіяни з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Поранені двоє дітей і їхня мама.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резнічнка.

За його словами, окупанти кілька разів прицільно ударили по Мар‘янському.

"Цілеспрямовано нищили населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Виведений з ладу газопровід та електромережі", - написав керівник області.

Нагадаємо, 31 травня російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району Дніпропетровської області. На щастя, в результаті артилерійського удару ніхто не постраждав.

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Дніпропетровська область
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