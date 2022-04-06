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Обстрелы в Днепропетровской области. Пожар на заводе тушили более 8 часов

Фото: в Днепропетровской области потушили пожар на заводе (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал о последствиях ночных обстрелов в регионе. По его словам, пожар на заводе тушили более 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резниченко в Telegram.

По его словам, пожар на заводе был внушительных размеров. На его ликвидацию спасателям понадобилось 8 часов. Возгорание ликвидировали утром. Обошлось без пострадавших.

"Пожар на заводе только что потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов. Спасибо каждому из вас за работу", - отметил он.

Резниченко добавил, что сейчас ситуация в Днепропетровской области стабильная.

Напомним, в ночь на 6 апреле оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. В результате была уничтожена нефтебаза и поврежден завод.

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