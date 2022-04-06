Обстрелы в Днепропетровской области. Пожар на заводе тушили более 8 часов

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал о последствиях ночных обстрелов в регионе. По его словам, пожар на заводе тушили более 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резниченко в Telegram .

По его словам, пожар на заводе был внушительных размеров. На его ликвидацию спасателям понадобилось 8 часов. Возгорание ликвидировали утром. Обошлось без пострадавших.

"Пожар на заводе только что потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов. Спасибо каждому из вас за работу", - отметил он.

Резниченко добавил, что сейчас ситуация в Днепропетровской области стабильная.