Обстріли у Дніпропетровській області. Пожежу на заводі гасили понад 8 годин

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів про наслідки нічних обстрілів у регіоні. За його словами, пожежу на заводі гасили понад 8 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резніченка в Telegram .

За його словами, пожежа на заводі була значних розмірів. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося 8 годин. Загоряння ліквідували зранку. Обійшлося без постраждалих.

"Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. Дякую кожному з вас за роботу", - зазначив він.

Резніченко додав, що наразі ситуація у Дніпропетровській області стабільна.