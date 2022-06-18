ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Дніпропетровської області: відомі перші подробиці

Новость на русском →
Субота 18 червня 2022 20:43
Обстріли Дніпропетровської області: відомі перші подробиці Фото: стали відомі подробиці обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Надвечір є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування", - розповів Лукашук.

Також він додав, що більш детальні подробиці буде повідомлено пізніше. Чиновник закликав усіх мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги.

Оновлено 20:50

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни трьома ракетами вдарили по нафтобазі. Там зараз сильна пожежа. Внаслідок атаки опіки отримали три працівника підприємства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах Дніпропетровської області почули вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону