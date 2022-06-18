Обстріли Дніпропетровської області: відомі перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

"Надвечір є кілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування", - розповів Лукашук.

Також він додав, що більш детальні подробиці буде повідомлено пізніше. Чиновник закликав усіх мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги.

Оновлено 20:50

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни трьома ракетами вдарили по нафтобазі. Там зараз сильна пожежа. Внаслідок атаки опіки отримали три працівника підприємства.