Обстрелы и дистанционное минирование: боевики и дальше нарушают перемирие на Донбассе

На Донбассе российские боевики нарушили режим перемирия семь раз в воскресенье, 28 марта. Потерь среди личного состава нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В направлении населенного пункта Луганское враг минировал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов минам ПОМ-2.

Возле населенных пунктов Талаковка и Водяное на Приазовье боевики стреляли из минометов 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия. Рядом с городком Пивденне стреляли из минометов калибра 82 мм.

В течение суток были зафиксированы шесть обстрелов и одно дистационное минирование.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин в отношении войны на Донбассе занял выжидательную позицию. Он ищет слабое место, чтобы решить конфликт на языке ультиматумов.

Также утром сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима "тишины".