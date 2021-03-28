Обстріли і дистанційне мінування: бойовики і далі порушують перемир'я на Донбасі

На Донбасі російські бойовики порушили режим перемир'я сім разів у неділю, 28 березня. Втрат серед особового складу немає.
Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.
Протягом доби були зафіксовані шість обстрілів і одне дистанційне мінування.
Біля населених пунктів Талаківка та Водяне на Приазов'ї бойовики стріляли з мінометів 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поруч з містечком Південне стріляли з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку населеного пункту Луганське ворог мінував українські позиції з ручних протитанкових гранатометів мін ПОМ-2.
Про всі факти порушення режиму припинення вогню повідомили представникам місії ОБСЄ.
Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент Росії Володимир Путін щодо війни на Донбасі зайняв вичікувальну позицію. Він шукає слабке місце, щоб вирішити конфлікт мовою ультиматумів.
Також вранці повідомлялося, що за минулу добу на Донеччині зафіксовано 11 порушень режиму "тиші".