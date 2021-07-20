Обстрелы и беспилотники: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"

Во вторник, 20 июля, вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты запускали беспилотники и обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так. один из вражеских обстрелов был зафиксирован в районе Водяного, что на Приазовье. Боевики открыли огонь из минометов 120-го калибра.

При этом неподалеку от Марьинки российские оккупанты обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки наемники четыре раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.