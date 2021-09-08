ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

Новина українською →
Донбасс, Среда 08 сентября 2021 17:37
Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" Фото: боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли позиции ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 сентября, вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении населенного пункта Опытное. Российские наемники обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра.

Кроме того, неподалеку Павлополя оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе населенного пункта Широкино боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости