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Обстріли і безпілотник: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

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Донбас, Середа 08 вересня 2021 17:37
Обстріли і безпілотник: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу" Фото: бойовики на Донбасі в черговий раз обстріляли позиції ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 вересня, збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку населеного пункту Опитне. Російські найманці обстрілювали позиції ООС з мінометів 120-го калібру.

Крім того, неподалік Павлополя окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також в районі населеного пункту Широкине бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

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