Обстріли і безпілотник: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

У середу, 8 вересня, збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку населеного пункту Опитне. Російські найманці обстрілювали позиції ООС з мінометів 120-го калібру.

Крім того, неподалік Павлополя окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також в районі населеного пункту Широкине бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.