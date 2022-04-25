Из-за обстрелов жители Луганской области остаются без света, газа и воды, - Денисова

В результате обстрелов вражескими силами и разрушения гражданской инфраструктуры, жители Луганской области в очередной раз лишены элементарных условий для проживания, оставаясь без газа, света и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
По данным Луганской ОГА, сегодня армией РФ обесточена электроподстанция напряжением 500 кВт, построенная недавно вблизи Кременной. Эта подстанция в мирное время обеспечивала электроэнергией большинство городов и сел области.
Ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье, но ее трансформаторные блоки разрушены из-за военной агрессии РФ.
Поэтому, сейчас, остались без света все населенные пункты Луганщины.
"Рашисты продолжают превращать украинские города и села в непригодные для проживания территории", - отметила Денисова.
Напомним, в понедельник, 25 апреля, на подъезде к Рубежного российские оккупанты открыли огонь по автобусу. Никто не пострадал.
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