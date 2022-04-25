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Через обстріли жителі Луганської області залишаються без світла, газу та води, - Денісова

Фото: жителі Луганської області залишаються без світла, газу та водии (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок обстрілів ворожими силами та руйнації цивільної інфраструктури, жителі Луганської області вкотре позбавлені елементарних умов для проживання, залишаючись без газу, світла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

За даними Луганської ОДА, сьогодні армією РФ знеструмлено електропідстанцію напругою 500 кВт, збудовану нещодавно поблизу Кремінної. Ця підстанція у мирний час забезпечувала електроенергією більшість міст і сіл області.

Раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя, але її трансформаторні блоки зруйновано через військову агресію РФ.

Тож, наразі, залишились без світла всі населені пункти Луганщини.

"Рашисти продовжують перетворювати українські міста і села на непридатні для проживання території", - відзначила Денісова.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, на під‘їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу. Ніхто не постраждав.

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