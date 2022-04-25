Через обстріли жителі Луганської області залишаються без світла, газу та води, - Денісова

Внаслідок обстрілів ворожими силами та руйнації цивільної інфраструктури, жителі Луганської області вкотре позбавлені елементарних умов для проживання, залишаючись без газу, світла та води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.
За даними Луганської ОДА, сьогодні армією РФ знеструмлено електропідстанцію напругою 500 кВт, збудовану нещодавно поблизу Кремінної. Ця підстанція у мирний час забезпечувала електроенергією більшість міст і сіл області.
Раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя, але її трансформаторні блоки зруйновано через військову агресію РФ.
Тож, наразі, залишились без світла всі населені пункти Луганщини.
"Рашисти продовжують перетворювати українські міста і села на непридатні для проживання території", - відзначила Денісова.
Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, на під‘їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу. Ніхто не постраждав.
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