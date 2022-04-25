Через обстріли жителі Луганської області залишаються без світла, газу та води, - Денісова

За даними Луганської ОДА, сьогодні армією РФ знеструмлено електропідстанцію напругою 500 кВт, збудовану нещодавно поблизу Кремінної. Ця підстанція у мирний час забезпечувала електроенергією більшість міст і сіл області.

Раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя, але її трансформаторні блоки зруйновано через військову агресію РФ.

Тож, наразі, залишились без світла всі населені пункти Луганщини.

"Рашисти продовжують перетворювати українські міста і села на непридатні для проживання території", - відзначила Денісова.