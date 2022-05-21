Из-за обстрелов в Харькове загорелся рынок. Пожар тушили несколько часов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера были зафиксированы пожары, вызванные обстрелами, в Чугуевском, Харьковском, Лозовском, Богодуховском районах области, а также Киевском районе Харькова. В частности, вчера в 20:28 поступило сообщение о пожаре на территории рынка в Киевском районе.

"В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 квадратных метров. На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. В 00:48 пожар удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.