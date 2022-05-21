RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через обстріли в Харкові загорівся ринок. Пожежу гасили кілька годин

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Артем Горовенко

В результаті обстрілів Київського району Харкова 20 травня загорівся ринок. Пожежу гасили чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора були зафіксовані пожежі, викликані обстрілами, в Чугуївському, Харківському, Лозівському, Богодухівському районах області, а також Київському районі Харкова. Зокрема, вчора о 20:28 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку в Київському районі.

"В результаті попадання ворожого снаряда горіли торгові павільйони на площі 1000 квадратних метрів. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС і 60 рятувальників. О 00:48 пожежу вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про обстріл Київського району в Харкові. За даними ДСНС, масштабна пожежа спалахнула в результаті ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України