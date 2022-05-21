Через обстріли в Харкові загорівся ринок. Пожежу гасили кілька годин

В результаті обстрілів Київського району Харкова 20 травня загорівся ринок. Пожежу гасили чотири години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вчора були зафіксовані пожежі, викликані обстрілами, в Чугуївському, Харківському, Лозівському, Богодухівському районах області, а також Київському районі Харкова. Зокрема, вчора о 20:28 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку в Київському районі.
"В результаті попадання ворожого снаряда горіли торгові павільйони на площі 1000 квадратних метрів. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС і 60 рятувальників. О 00:48 пожежу вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора повідомлялося про обстріл Київського району в Харкові. За даними ДСНС, масштабна пожежа спалахнула в результаті ракетного удару.
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