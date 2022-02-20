Из-за обстрелов на Донбассе закрыли КПВВ "Счастье"

Из-за обстрелов на Донбассе украинская сторона временно приостановила работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это один из двух пешеходно-автомобильных пунктов в Луганской области, который со дня открытия еще полноценно не работал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба ООС.

Сообщается, что по состоянию на утро 20 февраля из-за регулярных обстрелов приостановлена работа этого КПВВ. Накануне российские оккупационные войска обстреляли его трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Такие действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска. Командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы.