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Из-за обстрелов в Днепре два поезда отправятся с опозданием

Фото: два поезда из Днепра опаздывают из-за обстрелов города (uz.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В связи с последствиями российских обстрелов два пассажирских поезда из Днепра отправятся с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в строй в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожье - Перемышль и №3/4 Запорожье - Львов составила не более трех часов", - говорится в сообщении.

Обновлено

Проезд поврежденным участком вблизи Днепра восстановлен, по состоянию на 20: 00 оба поезда отправились своим маршрутом.

Поезд №3 Запорожье-Львов направляется с задержкой 2 ч 30 мин.

поезд №31 Запорожье-Перемышль - с задержкой 2 ч 14 мин.

Напомним, сегодня россияне выбрали за мишень Днепр. Попали ракетой в СТО.

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