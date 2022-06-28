Через обстріли у Дніпрі два поїзди вирушать із запізненням

У зв’язку з наслідками російських обстрілів два пасажирських поїзди з Дніпра вирушать із затримкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
"Прогноз наразі орієнтовний, але розраховуємо привести шлях до ладу найближчим часом, щоб загальна затримка поїздів №31/32 Запоріжжя - Перемишль та №3/4 Запоріжжя - Львів склала не більше трьох годин", - йдеться в повідомленні.
Оновлено
Проїзд ушкодженою ділянкою поблизу Дніпра відновлено, станом на 20:00 обидва потяги вирушили своїм маршрутом.
Поїзд №3 Запоріжжя-Львів прямує із затримкою 2 години 30 хвилин,
поїзд №31 Запоріжжя-Перемишль - із затримкою 2 години 14 хвилин.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обрали за мішень Дніпро. Влучили ракетою в СТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.