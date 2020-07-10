Из-за обстрелов боевиков возле Авдеевки ранен военный

Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил (ООС). В результате этого ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пострадавшего военного доставили в госпиталь и представили медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

В штабе сообщили, что украинская сторона осуществила огневой ответ. Потери боевиков уточняются.

Напомним, Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев возможной агрессии Российской Федерации по всему периметру украинско-российской государственной границы.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.