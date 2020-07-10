Через обстріли бойовиків біля Авдіївки поранено військового

Бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил (ООС). В результаті цього поранено одного українського військового.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Бойовики обстрілювали позиції ООС з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Постраждалого військового було доставлено до шпиталю та надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

У штабі повідомили, що українська сторона здійснила вогневу відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, Збройні сили України розглядають декілька сценаріїв щодо можливої агресії Російської Федерації по всьому периметру українсько-російського державного кордону.

Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.