Обстреливали Харьковскую область: Украина предъявила обвинение двум российским оккупантам

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских оккупантов. Они обстреливали Харьков и область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
Как установило следствие, двое российских военных - водитель-заряжающий и наводчик БМ-21 "Град" - 24 февраля обстреляли Харьковскую область с территории России. В частности, они нанесли ракетные удары по поселку Казачья Лопань, в результате которого были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, оккупанты своим огнем уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета.
Позднее оккупанты пересекли украинскую границу и продолжили обстрелы Харьковской области. После разгрома российской военной колонны украинскими защитниками они попали в плен.
После проведенного расследования в отношении них выдвинуто обвинение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: обстреливавшие Харьков и область оккупанты предстанут перед судом (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, с первых дней войны с Россией Харьков и область подвергаются массированным обстрелам. Оккупанты наносят удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, учебным и культурным заведениям. Так, в ночь на 7 мая российские военные ракетным ударом уничтожили музей имени Григория Сковороды в селе Сковородиновка.
Отметим, за минувшие сутки оккупанты трижды обстреляли Харьков. По ракетным и артиллерийским ударам оказались Северная Салтовка и район ХТЗ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.