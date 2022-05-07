Обстрілювали Харківську область: Україна пред'явила звинувачення двом російським окупантам

Як встановило слідство, двоє російських військових - водій-заряджаючий і навідник БМ-21 "Град" - 24 лютого обстріляли Харківську область з території Росії. Зокрема, вони завдали ракетних ударів по селищу Козача Лопань, в результаті якого були зруйновані об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, окупанти своїм вогнем знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Пізніше окупанти перетнули український кордон і продовжили обстріли Харківської області. Після розгрому російської військової колони українськими захисниками вони потрапили в полон.

Після проведеного розслідування відносно них висунуто звинувачення за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: окупанти, які обстрілювали Харків і область, постануть перед судом (facebook.com/pgo.gov.ua)