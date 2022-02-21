При обстреле Зайцево погибли двое украинских военных, трое ранены  

В результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация - ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в результате обстрела поселка Новолуганское в Донецкой области погиб мирный житель. Известно, что это мужчина 1970 года рождения.

За сегодня на Донбассе зафиксировано более 50 обстрелов.