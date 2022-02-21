При обстрілі Зайцевого загинули двоє українських військових, троє поранені  

В результаті обстрілу Зайцевого в Донецькій області загинули двоє українських військових. Ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.
"В результаті обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, троє - поранені. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація - ст. 258 КК (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу селища Новолуганське на Донеччині загинув мирний житель. Відомо, що це чоловік 1970 року народження.
За сьогодні на Донбасі зафіксовано понад 50 обстрілів.