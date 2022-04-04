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При обстреле Очакова и Николаева погибли 8 человек

Фото: последствия обстрела Николаева 3 апреля (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Сергей Новиков

В результате обстрела Очакова и Николаева 3 апреля погибли восемь человек. Еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Telegram Николаевской областной прокуратуры.

Сообщается, что по факту вчерашних обстрелов открыло уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

"По данным следствия, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вчерашнего обстрела Харькова погибли семь человек, еще 34 получили ранения. Среди пострадавших тоже есть дети.

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