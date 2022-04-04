При обстрілі Очакова і Миколаєва загинули 8 осіб

В результаті обстрілу Очакова і Миколаєва 3 квітня загинули вісім осіб. Ще 34 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Telegram Миколаївської обласної прокуратури.

В результаті обстрілів загинули 7 жителів Очакова, ще 20 отримали поранення. У Миколаєві загинула 1 особа, 14 поранені, серед яких неповнолітня дитина.

"За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків і Миколаїв. В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом вчорашніх обстрілів відкрило кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вчорашнього обстрілу Харкова загинули семеро людей, ще 34 отримали поранення. Серед постраждалих теж є діти.

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