При обстреле колонны в Васильевке есть пострадавший, - Федоров
В результате обстрела эвакуационной колонны в Васильевке (Запорожская область) есть как минимум один пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова на телемарафоне.
"Есть пострадавший, как минимум один человек. На сегодня больше деталей раскрывать не можем, потому что зарегистрировано уголовное дело на эту тему. Но, к сожалению, это уже становится практикой, за неделю второй случай, когда враг специально выпускает большое количество людей на пункте фильтрации… и специально открывают огонь по мирным людям в серой зоне", - отметил он.
По его словам, эти инциденты не останавливают украинцев, и с утра в Васильевке в очереди снова было около 1000 человек.
Напомним, сегодня стало известно, что российские военные в среду, 31 августа, в очередной раз обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке. Также была обстреляна АЗС WOG, на которой на тот момент не было обычного скопления машин.
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