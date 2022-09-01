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Оккупанты снова обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке

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Запорожье, Четверг 01 сентября 2022 11:15
Оккупанты снова обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке Фото: оккупанты снова обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные в среду, 31 августа, в очередной раз обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Ивана Федорова.

"Попадание было зафиксировано в АЗС WOG, на которой, к счастью, в тот момент не было обычного скопления машин. После этого обстреляли город", - рассказал он.

По его словам, удар пришелся вблизи места фильтрации.

."По предварительным данным, враг обстрелял колонну из минометов. И сделал это цинично - военные РФ пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место", - добавил Федоров.

Как сообщалось, российские оккупанты с 5 утра бьют по Энергодару из минометов.

Напомним, буквально 30 августа российские военные обстреляли эвакуационную колонну автомобилей в "серой зоне". Людям пришлось прятаться под машинами.

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Энергодар Запорожская область
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