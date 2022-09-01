При обстрілі колони у Василівці є потерпілий, - Федоров
В результаті обстрілу евакуаційної колони у Василівці (Запорізька область) є як мінімум один постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова на телемарафоні.
"Є постраждалий, як мінімум одна людина. На сьогодні більше деталей розкривати не можемо, бо зареєстровано кримінальну справу на цю тему. Але, на жаль, це вже стає практикою, за тиждень другий випадок, коли ворог спеціально випускає велику кількість людей на пункті фільтрації... і спеціально відкривають вогонь по мирних людях у сірій зоні", - зазначив він.
За його словами, ці інциденти не зупиняють українців, і з ранку у Василівці в черзі знову було близько 1000 осіб.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські військові в середу, 31 серпня, в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці. Також була обстріляна АЗС WOG, на якій на той момент не було звичайного скупчення машин.
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