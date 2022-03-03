При обстреле Харькова оккупантами погибла сотрудница миссии ОБСЕ. Хотела помочь родным

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле российскими оккупантами Харькова 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известно, что женщина оказалась в эпицентре ракетного удара, когда доставляла еду своим родным. Снаряд попал прямо в дом, где находилась Фенина...
"Марина погибла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты и реактивные снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей - женщин, мужчин и детей", - говорится в заявлении ОБСЕ.
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Марины и отмечают, что она "была ценным членом команды СММ".
Сейчас коллеги Марины поддерживают тесный контакт с ее семьей, "чтобы предложить поддержку".
В ОБСЕ также подчеркнули, что "решительно осуждают усиление обстрелов центров украинских городов, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители".
И вновь обратились к руководству РФ с призывом "немедленно прекратить боевые действия и вступить в конструктивный диалог".
Напомним, 25 февраля ОБСЕ заявила, что прекращает свою миссию в Украине, и объявила эвакуацию сотрудников из нашей страны из-за вероломного вторжения России.