При обстреле Харькова оккупантами погибла сотрудница миссии ОБСЕ. Хотела помочь родным

Известно, что женщина оказалась в эпицентре ракетного удара, когда доставляла еду своим родным. Снаряд попал прямо в дом, где находилась Фенина...

"Марина погибла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты и реактивные снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей - женщин, мужчин и детей", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Марины и отмечают, что она "была ценным членом команды СММ".

Сейчас коллеги Марины поддерживают тесный контакт с ее семьей, "чтобы предложить поддержку".

В ОБСЕ также подчеркнули, что "решительно осуждают усиление обстрелов центров украинских городов, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители".

И вновь обратились к руководству РФ с призывом "немедленно прекратить боевые действия и вступить в конструктивный диалог".