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При обстрілі Харкова окупантами загинула співробітниця місії ОБСЄ. Хотіла допомогти рідним

Автор: Дмитрий Войналович

Співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула при обстрілі російськими окупантами Харкова 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаріат Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Відомо, що жінка опинилася в епіцентрі ракетного удару, коли доставляла їжу своїм рідним. Снаряд потрапив прямо в будинок, де була Феніна...

"Марина загинула, коли доставляла припаси для своєї сім'ї в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети і реактивні снаряди б'ють по житлових будинках і центрах міст, вбиваючи і ранячи невинних мирних жителів - жінок, чоловіків і дітей", - йдеться в заяві ОБСЄ.

Співробітники Спеціальної моніторингової місії висловлюють найглибші співчуття рідним і близьким Марини і відзначають, що вона "була цінним членом команди СММ".

Зараз колеги Марини підтримують тісний контакт з її сім'єю, "щоб запропонувати підтримку".

В ОБСЄ також наголосили, що "рішуче засуджують посилення обстрілів центрів українських міст, в результаті яких гинуть і отримують поранення мирні жителі".

І знову звернулися до керівництва РФ із закликом "негайно припинити бойові дії і вступити в конструктивний діалог".

Нагадаємо, 25 лютого ОБСЄ заявила, що припиняє свою місію в Україні, і оголосила евакуацію співробітників з нашої країни через віроломне вторгнення Росії.

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