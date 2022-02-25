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ОБСЕ прекращают свою миссию в Украине и эвакуируют сотрудников

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 01:15
ОБСЕ прекращают свою миссию в Украине и эвакуируют сотрудников Фото: ОБСЕ прекращают миссию в Украине (twitter.com/osce_smm
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе прекращает свою миссию в Украине. Также объявлена эвакуация сотрудников организации из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОБСЕ.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я принял решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - говорится в заявлении генсека.

При этом отмечается, что ОБСЕ надеется продолжить свою миссию, "когда позволят обстоятельства".

"Это решение далось нелегко, и переезд носил временный характер. Крайне важно обеспечить безопасность преданных своему делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества на местах по всей стране", - отметили в ОБСЕ.

Эвакуацию сотрудников надеются начать как можно раньше.

Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. РБК-Украины следит за ситуацией по всей стране.

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