ОБСЕ прекращают свою миссию в Украине и эвакуируют сотрудников
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе прекращает свою миссию в Украине. Также объявлена эвакуация сотрудников организации из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОБСЕ.
"В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я принял решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины", - говорится в заявлении генсека.
При этом отмечается, что ОБСЕ надеется продолжить свою миссию, "когда позволят обстоятельства".
"Это решение далось нелегко, и переезд носил временный характер. Крайне важно обеспечить безопасность преданных своему делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества на местах по всей стране", - отметили в ОБСЕ.
Эвакуацию сотрудников надеются начать как можно раньше.
Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. РБК-Украины следит за ситуацией по всей стране.