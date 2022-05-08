Из-за обстрела водоканала в Попасной без воды остались миллион человек, - Гайдай

Российские оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал. В результате миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции", - рассказал он.

По словам главы региона, водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в:

Попасной;

Золотом;

Горском;

Первомайске;

Кадиевке;

Алчевске;

Хрустальном;

Антраците;

в поселках - Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское.

"Восстановление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", - подчеркивает Гайдай.