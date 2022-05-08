Из-за обстрела водоканала в Попасной без воды остались миллион человек, - Гайдай

Российские оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал. В результате миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции", - рассказал он.
По словам главы региона, водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в:
"Восстановление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", - подчеркивает Гайдай.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты, во время обстрела повредили линию электропередач в Луганской области. Весь регион остался без света.
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