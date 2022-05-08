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Из-за обстрела водоканала в Попасной без воды остались миллион человек, - Гайдай

Фото: Западная фильтровальная станция (ukrinform)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал. В результате миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции", - рассказал он.

По словам главы региона, водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в:

  • Попасной;
  • Золотом;
  • Горском;
  • Первомайске;
  • Кадиевке;
  • Алчевске;
  • Хрустальном;
  • Антраците;
  • в поселках - Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское.

"Восстановление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", - подчеркивает Гайдай.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты, во время обстрела повредили линию электропередач в Луганской области. Весь регион остался без света.

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ЛуганскПопасная