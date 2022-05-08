Через обстріл водоканалу в Попасній без води залишилися мільйон людей, - Гайдай

Російські окупанти обстріляли Попаснянський водоканал. В результаті мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції", - розповів він.

За словами очільника регіону, водопостачання повністю припинено на невизначений термін в:

Попасній;

Золотому;

Гірському;

Первомайську;

Кадієвці;

Алчевську;

Хрустальному;

Антрациті;

в селищах - Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське.

"Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій", - підкреслює Гайдай.