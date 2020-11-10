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Боевики на Донбассе устанавливают мины и инженерное оборудование, - разведка

Донбасс, Вторник 10 ноября 2020 13:46
Боевики на Донбассе устанавливают мины и инженерное оборудование, - разведка
Фото: боевик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Андрей Козловский

Боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для установления и совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. Они также устанавливают новые минные ловушки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российско-оккупационные войска применяют диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений. Они устанавливают новые мины российского производства, которые запрещены международными договорами.

Кроме того, подконтрольные российским оккупационным администрациям СМИ распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и возобновления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами Украины.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 9 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей, однако боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе командование российско-оккупационных войск проводит комплексную итоговую проверку по итогам 2020 года. Так, в рамках проверки, проводят мобилизационные сборы с резервистами.

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