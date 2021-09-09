Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский военный

Боевики сегодня прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских защитников. Ранение получил военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - сообщили в ООС.

Напомним, в УЗ сообщили, что сегодня около 8:00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.

Работники станции и пассажиры оперативно были эвакуированы в укрытия. Движение поездов там ограничили.