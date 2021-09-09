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Через обстріл бойовиків на Донбасі поранений український військовий

Автор: Инна Собора

Бойовики сьогодні вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню на Донбасі та обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Обстріл провели у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

Працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття. Рух поїздів там обмежили.

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Донбас