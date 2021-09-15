UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстрел знака на границе с Беларусью: украинские пограничники раскрыли подробности

Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские пограничники сегодня заявили, что на границе с Украиной неизвестные обстреляли пограничный знак. Однако обнаружила повреждение пограничного столба не белорусская сторона.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как рассказал представитель ГПСУ, повреждение белорусского пограничного столба обнаружил наряд Луцкого отряда погранслужбы. Украинские пограничники сразу проинформировали об этом белорусскую сторону и полицию.

"Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В то же время характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности и признаков пребывания лиц возле пограничного знака не было обнаружено",- сказал он.

Демченко отметил, что поврежденный столб расположен рядом с каналом, который соединяет озера этой местности, поэтому стрелять по нему могли нарушители, проходившие по каналу на лодке.

"В ходе проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не было обнаружено. С белорусской стороной была проведена встреча. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в сторону украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - добавил представитель ГПСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьГраница с УкраинойГосударственная пограничная служба